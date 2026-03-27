元AKB48で女優の前田敦子（34）が26日放送の日本テレビ系「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜後10・00）に出演。移住したい場所について語った。番組では、宮崎県宮崎市から自然豊かなえびの市に移住した家族を取り上げた。お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎が「どうですか？前田さんは移住？」と聞くと、前田は「釣りが好きなので、沖釣りできる場所の近くに住みたいなと思います」と答えた。意外な回答に一同が