中道改革連合の小川淳也代表は27日の記者会見で、政府がインテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化に向けて国会提出した「国家情報会議」創設法案について、慎重な見解を示した。「人々の自由や人権を制約する危険性に対し、敏感な立場で国会審議に臨む考えだ」と述べた。自民党が作成を進めている「日本国国章損壊罪」を創設する法案を巡っても「同様に、制約に極めて敏感な立場から、ある種の国家主義的な法案には対峙す