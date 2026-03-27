OECD=経済協力開発機構は26日、2026年の経済見通しを発表し、イラン情勢に伴うエネルギー価格の高騰を受け、G20のインフレ率が4%に達すると予測しています。前回25年12月予測から1.2ポイントの大幅な上方修正となりました。また、世界の経済成長率は、前回の予測と同じ2.9%としています。