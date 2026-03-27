◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝智弁学園 ― 花咲徳栄（2026年3月27日甲子園）準々決勝第2試合が行われ、10年ぶりの準決勝進出を目指す智弁学園（奈良）と初の春4強を狙う花咲徳栄（埼玉）が対戦した。花咲徳栄は初回、1死満塁から5番・奥野敬太（3年）が先制適時打。押し出し四球で2点目のあと、8番・中森来翔（3年）、9番・市村心（3年）、1番・岩井虹太郎（3年）の3連続適時打でいきなり6点のビッグイニング