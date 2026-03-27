記者会見する中道改革連合の小川代表＝27日午前、国会中道改革連合の小川淳也代表は27日の記者会見で、皇族数確保を巡る党内議論について、合流前の立憲民主、公明両党に所属した双方の議員が納得できる案が望ましいと強調した。「両党が融和しての中道だ。幅広く、納得感があるものを出してほしい」と述べた。全党派による全体会議の進め方に関しては「各党が最大公約数として理解を共有できる形でなければならない。皇室の在