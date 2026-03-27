昨年１２月にはストーカー規制法違反容疑で逮捕東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」の店舗で、女性店員が男に刃物で刺されて死亡した事件で、警視庁巣鴨署は２７日、女性が東京都八王子市元本郷町、アルバイトの春川萌衣さん（２１）で、男は住所、職業不詳の広川大起容疑者（２６）と発表した。２人は昨年７月まで交際していて、同１２月には春川さんへのストーカー規制法違反容疑で警視庁が広川容疑者を逮捕していた。