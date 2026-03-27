モータースポーツの最高峰、F1の日本グランプリが27日に開幕。会場の鈴鹿サーキットは朝から熱気に包まれています。鈴鹿サーキットには8時の開場を前に多くのファンが詰めかけ、我先にと急ぐ人たちの姿も。桜の季節に、世界最速を決めるF1の第3戦日本グランプリがやってきました。第1戦で優勝したメルセデスのジョージ・ラッセル選手が会場に到着すると、サインをプレゼントし、2ショット写真のリクエストにも快く応えていました。