【マンガ「横浜怪談」】 3月27日 発売 価格：858円 【拡大画像へ】 竹書房は、マンガ「横浜怪談」を3月27日に発売する。B6判、144ページで価格は858円。 マンガ「横浜怪談」は、ホラー小説家である黒史郎氏のご当地怪談小説を原作とした森野達弥氏の作品。黒史郎氏は「サイレントヒルｆ」のノベライズなどを手掛けている。 □「横浜怪談」のページ