いよいよ3月27日（金）、プロ野球が開幕する。テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、千葉ロッテマリーンズの再建を託されたサブロー新監督を特集した。日本ハムの新庄剛志監督が「ちょっとロッテが不気味です」と警戒するなど、今季パ・リーグで波乱を巻き起こす存在となりそうな千葉ロッテマリーンズ。昨季は首位ソフトバンクに31.5ゲーム差をつけられ、最下位という屈辱を味わった。どん底からの巻き返しを託され、愛す