【手のひらの天国】 3月27日 連載開始 【拡大画像へ】 双葉社は、マンガ「手のひらの天国」の連載を3月27日より「webアクション」で開始する。 本作は「怪獣くん」、「終末、君と」、「ベラドンナの恋人」などを手掛けてきたるぅ1mm氏による新連載。男性ふたりのラブストーリーを描いた作品となっている。 彼女の親に部屋からたたき出されてしまったヒモ暮らしのマユ。目