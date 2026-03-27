トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年3月27日から4月2日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。その中から、女性におすすめしたい春コーデに使える"1990円アイテム"を厳選して3つ紹介します。「仕事用でも私用でも活躍します」タックワイドパンツ幅広めの腰帯と2タックにつながるセンタープレスにより、腰高かつ脚長に見える設計のパンツです。絶妙なワイドシルエットは身