東海地方はきょう、広く晴れて 日中は上着がいらない暖かさになるでしょう。 【写真を見る】週末は各地でお花見日和に 日曜日は名古屋･岐阜で初夏の陽気 月曜日以降はまとまった雨 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/27 昼） 正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がっています。この時間の気温は16.4℃で、日差しが暖かく風は穏やかです。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。空気がカラッとして厚手の洗濯物もよく乾きそう