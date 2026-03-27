中東情勢の緊迫が続いていることを受け、三重県は県内の企業などへの支援策を検討する対策会議を開きました。一見三重県知事：「国の問題だと考えないでいただきたい。打てる手を、先手先手で打っていく必要がある」中東情勢の悪化で原油価格の高騰が続いていることなどを受け、三重県は対策本部を設置し、27日に初めての会議を開きました。県によりますと、一部の企業で燃料の重油の調達が難しくなっているほか、ドバイ経由