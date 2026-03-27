TVアニメ『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』全64話が、3月27日よりTVerにて順次配信されることが決定。本作がTVerで配信されるのは今回が初となる。 参考：『黄泉のツガイ』2026年アニメ化、ユル役は小野賢章劇場版『ハガレン』特別上映も 『鋼の錬金術師』は、『月刊少年ガンガン』（スクウェア・エニックス刊）で連載された荒川弘の大人気コミック。亡き母を甦らせるために禁忌を犯したエドワード・エルリック