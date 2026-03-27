3月26日（現地時間25日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナでダラス・マーベリックスに142－135で勝利し、連勝を4へと伸ばした。 18度のリードチェンジを数えたこの試合で、ナゲッツのオールスターデュオが大暴れ。エースガードのジャマール・マレーは前半だけで33得点、第4クォーターにも17得