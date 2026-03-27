5月15日に全国公開される山下智久主演映画『正直不動産』の新場面写真が公開された。 参考：映画『正直不動産』に吹石一恵、岩粼大昇、山粼努が出演挿入曲は山下智久×JUNGWON 累計発行部数400万部を突破した小学館『ビッグコミック』連載中の漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博／既刊20巻）を原作としたビジネスコメディドラマ『正直不動産』。2022年4月期にNHK総合でシーズン1が放