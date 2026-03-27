NHK連続テレビ小説『ばけばけ』最終回。脚本のふじきみつ彦が企画書を作る中でまず最初に書いたというキャッチコピー、「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」の真意。撮影期間にして約1年の間、トキとして生きた髙石あかりの名演。そして、第1話冒頭から最終回となる第125話までを『思ひ出の記』で繋ぐ見事な構成。まさに「スバラシ」終わり方だった。 参考：髙石あかり×トミー・バストウ×ふじ