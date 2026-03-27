岡山県内のJR在来線の利用促進について話し合う協議会が、きのう（26日）岡山市で開かれました。 【写真を見る】JR在来線の利用促進について話し合う協議会利用が低迷する赤穂線・姫新線・因美線のワーキングチームが活動報告【岡山】 自治体やJR西日本岡山支社の担当者らが出席しました。特に利用が低迷する赤穂線、姫新線、因美線にはワーキングチームが設けられていて、今年度の活動が報告されまし