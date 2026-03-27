TVアニメ『とある暗部の少女共棲』が2026年秋に放送されることが決定した。 参考：『とある科学の超電磁砲』第4期の主題歌は？オリジナル展開はある？シリーズファンが予想 コミックス、TVアニメ、劇場版など、『とある魔術の禁書目録』（著／鎌池和馬、イラスト／はいむらきよたか）を中心として数々のメディアミックスを展開する学園異能バトルシリーズ『とある』シリーズ。ノベルシリーズは