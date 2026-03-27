２７日前引けの日経平均株価は前日比４５８円３２銭安の５万３１４５円３３銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億５４２６万株、売買代金概算は３兆２６３８億円。値上がり銘柄数は８５４、値下がり銘柄数は６５２、変わらずは７９銘柄だった。 日経平均株価は下落。前日の米株式市場では、米国とイランの停戦交渉が難航するとの警戒感が台頭しＮＹダウは４６９ドル安と値を下げた。米株安を受け、東京株式市場も軟調