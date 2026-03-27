岡山県オープンゴルフ選手権の決勝ラウンドが、倉敷市の「倉敷カントリー倶楽部」で行われました。 【写真を見る】岡山県オープンゴルフ選手権の決勝ラウンド生源寺龍憲選手がプロの部で優勝女子では境原茉紀選手が初優勝 岡山県ゴルフ協会が開催している大会では79人のプロとアマが決勝ラウンドに進み、熱い戦いが繰り広げられました。 プロの部で優勝したのは作陽高校出身で渋野日向子プロと同級生の生