E&Iクリエイション株式会社はSG-imageブランド初となる中判ミラーレスカメラ対応の交換レンズ「SG-image 75mm F1.2」を3月27日（金）に発売した。希望小売価格は12万8,000円。 35mm判換算で約59mm相当の画角を持つMF交換レンズ。対応マウントは富士フイルムGマウントとハッセルブラッドXマウントの2種類で、前者が世界200本、後者が世界100本の数量限定での取り扱いとなる。 光学系は6群7枚構成を採用し、うち4