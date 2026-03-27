まるでお休みの日にリビングでゴロゴロしている人間そのもの！リラックスしきったエル君【画像を見る】46万人が爆笑！愛犬が見せた不意打ちの“気まずい顔”■「私かと思った」犬が見せた不意打ちの“気まずい顔”に46万人が爆笑Instagramで、あるフレンチブルドッグの男の子が見せた「人間味あふれるリアクション」が大きな話題を呼んでいます。「笑いが止まらない」「中に人が入っているのでは？」といったコメントが集まり、46