斉藤和義のスタッフ公式Instagramが更新され、THE YELLOW MONEKYの吉井和哉、ウルフルズのトータス松本との3ショットを公開した。 【写真】斉藤和義、吉井和哉、トータス松本の1966年生まれ“同い年”の3人による仲睦まじいショット ■和気あいあいとした雰囲気の“1966年生まれ”同い年トリオ 1966年“丙午”生まれのミュージシャンが大集結したスペシャルライブ『ROOTS 66 -NEW BEGINNING 60- supported by