スターバックス コーヒー ジャパンは3月26日、全国28店舗の「スターバックス ティー & カフェ」にて、煎茶と抹茶を組み合わせた新しいティービバレッジ「煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り」、「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」、「煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ」を4月1日より販売すると発表した。日本のお茶の魅力を引き出した3つの商品を通じて、これまでにない抹茶体験を提案するという。スターバッ