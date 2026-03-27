ジオスター [東証Ｓ] が3月27日昼(12:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の15.8億円→20.2億円(前期は15.8億円)に27.8％上方修正し、一転して27.8％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の9.2億円→13.6億円(前年同期は9.6億円)に47.6％増額し、一転して41.9％増益計算になる。 業績好調に