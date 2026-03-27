これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の一部地域と佐渡にシモ注意報、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。県内では、28日(土)朝はシモに対する農作物の管理に注意が必要です。 ◆27日(金)これからの天気 雲が広がっているところも次第に抜けて、広い範囲で晴れるでしょう。風も穏やかに経過する見込みです。 降水確率は、20%以下と低くなっています。 ◆27日(金)の予想最高気温