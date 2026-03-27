27日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝159円52銭前後と、前日午後5時時点に比べ3銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝184円07銭前後と22銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース