27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の5万2920円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3145.33円に対しては225.33円安。出来高は2万5498枚となっている。 TOPIX先物期近は3607ポイントと前日比5.5ポイント高、現物終値比25.07ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52920