今週は中京競馬場で高松宮記念（芝1200m）が行われる。フルゲートの一戦にGI馬4頭をはじめとしたスプリンターが覇を競う。ここでは、過去10年からサトノレーヴとパンジャタワーにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■サトノレーヴに“ベタ買いOK”データ浮上 昨年の本レースはJ.モレイラの手綱に導かれての勝利。スプリントGI2勝めと連覇を狙うのがサトノレーヴ