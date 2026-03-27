３月２６日夜、札幌市北区のアパートで火事がありました。５０代と６０代の男女が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。火事があったのは、札幌市北区麻生町１丁目の２階建てのアパートです。２６日午後１１時すぎ、通りがかった人から消防に通報がありました。（通報した人）「たまたまこの道を通ったときに窓から煙っぽいのが見えたから。爆発音が鳴ってから２、３０秒で一気に火が燃えあがったと