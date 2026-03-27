3月30日付で異動する県警の滝澤依子本部長が離任会見に臨みました。滝澤本部長は3月30日付で関東管区警察局長に異動します。 会見では、2024年3月からの在任中、職員が十分に力を発揮できる組織づくりに注力したと述べ「多くの職員から生の声を聞くことができた」と振り返りました。また、印象に残った出来事としては、2025年過去最悪の被害額(14億5260万円)となった特殊詐欺などを挙げました。 ■県警 滝澤依子本部長 「匿