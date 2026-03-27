エイチ・アンド・ジェイは、主力製品「サニーシールドAg+」において、発泡を抑制する消泡剤入り処方の特許を取得した。サニーシールドAg+をベースに開発近年普及している水拭き機能付きロボット掃除機などでは、洗浄剤の泡立ちによるセンサー誤作動や故障が課題となっていた。主力製品「サニーシールドAg+」では、清掃機器のタンク内等で課題となる「過剰な泡立ち」を物理的に抑える処方として特許を取得。機器トラブルのリスクを