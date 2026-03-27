新潟市に本社を置く自動車販売会社が佐渡金山の保護に役立ててもらおうと、売上金の一部を佐渡市の基金に寄付しました。 新潟市秋葉区の川内自動車は、佐渡市が設けている『世界遺産基金』に175万7500円を寄付しました。これは、佐渡市内にある店舗の2022年から3年間の売り上げの一部です。 川内自動車は10年前から佐渡金山への寄付活動を行っていて、今回、渡辺市長から長年の支援に対する感謝状が贈られました。 ■佐渡