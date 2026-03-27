再開発が進む西広島駅の北口に、地元ゆかりの児童文学作品から名前を取った「ズッコケ広場」が完成しました。JR西広島駅の北口に整備された「ズッコケ広場」。お披露目式には、愛称を考えたこの春己斐小学校を卒業した子どもたちのほか、名前の由来となった3人組の石像も招かれました。■己斐小学校卒業生下條綾音さん「ズッコケ三人組が己斐発祥の話で、そのことをもっと知ってもらいたくてズッコケ広場にしました。」西広島駅