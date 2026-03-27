北海道室蘭市など胆振・日高管内のタクシーの初乗り運賃が、３月２７日から１００円引き上げられ７００円に改定されます。値上げはおよそ２年半ぶりとなります。タクシー運賃が値上げされたのは、室蘭市や苫小牧市など胆振・日高管内の１８の市や町です。初乗り運賃は１００円引き上げられ７００円になりますが、走行距離は１.２３７キロから１.３キロと少し長くなります。 加算運賃はいまの１００円を維持しますが