安藤ハザマはNTTらの協力のもと、3月2日から東海北陸自動車道椿原トンネル工事において、次世代情報通信基盤「IOWN」を建設現場に適用する実証実験を開始した。トンネル坑内の大容量高速データ通信実証実験の範囲現在、人手不足や熟練者の高齢化を背景に、山岳トンネル施工の遠隔管理が求められている。しかし、従来の現場ネットワークでは、遠隔管理における現場技術者の施工判断に必要不可欠な高精細の映像や大量の点群データを