プロテインブランド『be LEGEND（ビーレジェンド）』を展開する株式会社Real Styleは、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游」とのコラボレーションプロテインを、2026年3月27日正午よりビーレジェンド公式オンラインストアにて数量限定で発売する。【写真】かっけぇ！『呪術廻戦』乙骨憂太プロテインの限定シェイカー2026年1月から放送が開始されたTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游」。作品の中で登場する石流龍が乙骨憂