Amaneが運営する表参道の完全個室焼肉店「にくといろ」は、3月より独自の生成AI技術で記念写真を動画化してプレゼントする新サービス「AI焼肉」を開始した。「にくといろ」の提供する『AI焼肉』同サービスは、撮影した1枚の写真をもとに、店舗独自の生成AIがオリジナル動画を制作するというもの。動画テーマや希望シチュエーションを入力すれば、それに合わせて動画を作成する。誕生日サプライズや、旅の記録としてSNSでシェアする