プロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が25日、自身のインスタグラムを更新。長女の10歳の誕生日を祝った様子を公開した。【写真】「早過ぎてビックリ」東尾理子が公開した長女10歳の誕生日会の様子「同じ誕生日のお友達ファミリーと、家族でお祝い」と明かし、焼肉店でのにぎやかな誕生日会の様子を披露。友人らと料理を囲む和やかなひとときが収められているほか、父で野球解説者の東尾修氏（75）が孫と触れ合う姿も写さ