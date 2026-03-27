ホンダ自動車は2025年度の業績見通しを黒字から大幅な赤字へと下方修正し、純損失は4200億〜6900億円に上る見込み、と発表した。中国紙は「ホンダの苦境は電動（EV）化とスマート化の波の中で方向を見失っている日本の自動車産業全体の縮図でもある」との見方を示した。中国網が紹介した光明日報の記事は「25年度の『創業初の赤字』は実のところ、遅れて訪れた判決にすぎない）と指摘。「精密機械の技術力で世界の消費者を魅了して