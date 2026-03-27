中国の王毅外交部長は3月26日、カナダのアニタ・アナンド外相の求めに応じて電話会談を行い、イラン情勢などについて意見を交換しました。アナンド外相は、中東情勢に関するカナダ政府の立場を説明し、「カナダは紛争下にある民間人の保護に努め、緊張の緩和と紛争の域外への拡大防止を推し進め、世界経済および世界の産業チェーンとサプライチェーンへの影響を最小限に抑えることに力を入れている。イランの核問題は国際的な核不