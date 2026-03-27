俳優の山本美月が主演を務め、栗山千明が共演する動画配信サービス「Hulu」のオリジナルドラマ『おとなになっても』（2025年）が、日本テレビにて地上波初放送中。27日深夜0時30分から最終回が放送される。それに先立って、山本、栗山、原作者の志村貴子氏が、お気に入りのシーンを明かした。【場面写真】栗山千秋をバックハグする山本美月同ドラマは、志村貴子氏の同名漫画（講談社「Kiss」連載）が原作。小学校の先生をして