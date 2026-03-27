FULFILL FORが運営する「アニミルお台場店」「同 心斎橋店」は、3月20日〜4月22日まで「春の動物お花見フェス」を開催する。左)お花見アニミル湯(お台場店のみ)右)季節限定ドリンク期間中は、桜に彩られた室内外の特設エリアで、天候を気にせず動物たちとのお花見を楽しめる。お台場店のテラスでは桜の下でカピバラが温泉に浸かる「お花見アニミル湯」が登場。華やかな限定ドリンク「桜あんミルク」も販売する。両店とも、期間中