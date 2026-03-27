京都恒例の夏の音楽フェス『京都大作戦2026〜夏フェスキックオフ！情熱のパスを繋ぎな祭〜』の第1弾出演アーティストが27日、発表された。【画像】『京都大作戦2026』第1弾出演アーティスト一覧ビジュアル主催する10-FEETを含め12組が決定。あわせて、オフィシャル2次受付が始まった。■開催日時2026年7月4日（土）・5日（日）午前9時30分開場／11時開演※雨天決行／荒天中止■会場京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外