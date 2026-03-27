モトローラ・モビリティ・ジャパンは、「FIFAワールドカップ 2026」限定モデルのスマートフォン「razr FIFA World Cup 26 Edition」を、2026年3月31日から台数限定で発売する。それに先だち、3月23日から通販サイト「Amazon」で予約受付を行っている。「FIFAワールドカップ 2026」のロゴをゴールドでサッカーのフィールドから着想を得たというデザインを採用した折りたたみ式モデル。背面にゴールドカラーの「motorola」と「FIFAワ