6人組グループ・Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が、4月27日発売の『cyan issue 44 spring 2026』で同誌初登場にして初表紙を飾る。デビュー15周年目を迎えた今もなお、自身のスタイルを更新し続ける藤ヶ谷が12ページにわたり登場する。【写真】さわやかな色気を放つ藤ヶ谷太輔私物のジュエリーやベルトも取り入れたスタイリングで撮影に臨み、自分らしいバランスをより立体的に表現。デニムやヴィンテージを自在に素敵に着こなす。年