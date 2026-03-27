香老舗 松栄堂は4月29日〜5月10日、金沢21世紀美術館にて「言葉でつなぐ、私と香り展」を開催する。インスタレーション(2025年2月「言葉でつなぐ、私と香り」＠下北沢BONUSTRACKGALLERY)同展は、2025年に下北沢で好評を博した展示の巡回展で、金沢展では新作の追加や新企画「香りの迷路」の導入など、内容を大幅に拡充して実施する。日本は約1400年もの歴史を持つ香文化がある。その世界に誇るべき日本の香文化を振興・体験できる