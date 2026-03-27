鎌倉の懐石料理店「馳走かねこ」は、リブランディングに伴うランチリニューアルとして、人気メニューを刷新した「鎌倉彩り手巻き寿司御膳」(3,500円)の提供を再開した。鎌倉彩り手巻き寿司御膳同メニューは、同店が期間限定で提供していた人気メニュー『彩り手巻き寿司』に、新たに黒豆きな粉わらび餅と自家製茶碗蒸しが加わったもの。三崎の鮪やカンパチ、サーモン、桜鱒の西京焼き、釜揚げしらす、鎌倉野菜など彩り豊かな具材を