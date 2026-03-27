26日夜、熊本県山鹿市の住宅が全焼しました。けがをした人はいませんでした。 【写真を見る】77歳一人暮らしの住宅が全焼けが人なし熊本・山鹿市 26日午後10時50分ごろ、山鹿市鹿校通の住民から「隣の建物が燃えている」と119番通報がありました。 火は約3時間半後に消し止められましたが、西田裕子さん（77）が1人で住む、軽鉄骨モルタル2階建ての住宅１棟、約90㎡が全焼しました。 西田さんは、火が出た直後には家